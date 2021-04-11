الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبي (صور)

2021/04/11 | 18:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، خلال زيارته الى البصرة، حجر الأساس لمشروع لمشروع الماء الأنبوبي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال الكاظمي خلال الإفتتاح، بحسب بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2021)، إن "هذا المشروع يأتي من ضمن استحقاقات محافظة البصرة وأهلها الكرام بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لهم"، مبيناً ان "العمل الجاد لن يتوقف أمام كل التحديات الإقتصادية والظروف الإستثنائية مهما تعاظمت واستمرت".

وذكر البيان أن "الكاظمي زار خلال جولته، محطة الزبير لمعالجة مياه الصرف الصحي والتقى كوادرها العاملة، وشد على أيدي العاملين في المحطة مذكرًا أن العمل الخدمي والإضطلاع به شرف لمن يتقلد المسؤولية ويتصدى للواجبات".

واكد الكاظمي أن "شعبنا العراقي ينتظر منّا الكثير لنقدمه ونعوّض سنوات الفوضى والحرمان وسوء الإدارة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، خلال زيارته المدينة الرياضية في البصرة، على حرص الحكومة لأنجاح إقامة خليجي 25 في البصرة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2021)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجرى، اليوم الاحد، زيارة الى المدينة الرياضية في محافظة البصرة، واطلع على ملعب جذع النخلة الذي يتسع لخمسة وستين الف متفرج، وملعب الفيحاء ( ١٠) الاف متفرح والساحات التدريبية، كما تجول في باقي مرافق المدينة الرياضية".

وابدى الكاظمي بحسب البيان "اهتماما كبيرا باستمرار العمل في مرافق المدينة الرياضية التي تعد صرحا رياضيا كبيرا ، وايضا مواصلة تطوير المنشآت الرياضية في محافظة البصرة عموما، التي اصبحت مؤهلة لاستضافة مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية في مقدمتها خليجي ٢٥".

وأكد الكاظمي "حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والاسناد من اجل انجاح البطولة واستضافة الاشقاء في البصرة الفيحاء".

و أجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، أثناء زيارته إلى البصرة جولة في "بحر العراق".

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2021)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة الوفد الحكومي يجري جولة بحرية للاطلاع على رصيف ميناء الفاو الكبير وكاسر الأمواج".

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، البدء بمشروع ميناء الفاو الكبير، فيما اشار إلى أن البلد انتظره لسنوات طويلة.

وقال الكاظمي في كلمة أثناء حفل وضع الأساس للمشروع وتابعها "ناس"، (11 نيسان 2021) "نعلن اليوم البدء بمشروع ستراتيجي مهم انتظره ابناء البلد سنوات طويلة".

وأضاف أن "الميناء سيوفر فرصًا كبيرة للعراق ويعزز مكانته الجيوسياسية في المنطقة والعالم، وسيخلق فرص عمل كثيرة لأهل البصرة وباقي المحافظات، ويساهم في تطوير المحافظة".

وأشار إلى أن " الكثيرين راهنوا على إفشال المشروع ونشروا إشاعات عدة لإحباط الشعب، ولكن المشروع ينطلق اليوم رسميًا بعد إن إنتهينا من مراحل التخطيط والمفاوضات وموّلنا المشروع من موازنة هذا العامط".

ولفت رئيس الوزراء إلى ان "مشروع الفاو الكبير ليس فقط للبصرة، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تطوير واعمار جميع محافظات العراق، ويجعل من البلد جسرا إقتصاديا يربط مختلف بلدان المنطقة".

وتابع، "نحن أمام مرحلة جديدة من تاريخ العراق الحديث، حيث نتجاوز الأزمات، ونتجه نحو البناء والإعمار والإزدهار".

ودعا الكاظمي "أهالي البصرة الفيحاء وفي كل أنحاء العراق أن يتحلوا بالأمل وأن نضع أيدينا معًا، ونبني بلدنا من الفاو الى زاخو"، مؤكدا على أن "العراق سينهض من جديد بسواعد شبابنا وشاباتنا، وعلى بركة الله نفتتح المشروع وسنواصل الإشراف والمتابعة كي يكتمل بإذن الله بنجاح ودون تأخير".

ووصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، مشروع ميناء الفاو بـ"مشروع الأجيال والمستقبل.

وقال الكاظمي في كلمة خلال وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، وتابعها "ناس"، (11 نيسان 2021)، إن "العراق واجه تحدياً كبيراً لاتمام مشروع الفاو الكبير".

وأضاف الكاظمي، أن "ميناء الفاو الكبير مشروع الأجيال والمستقبل".

ووضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2021)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (العقود الخمسة)، والتي تتضمن الارصفة الخمسة للحاويات، وردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية، وحفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية، ونفق قناة خور الزبير، الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).