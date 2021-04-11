حادث مروري يودي بحياة مدرس في صلاح الدين

2021/04/11 | 18:28 - المصدر: NRT عربية

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لقي مدرس مصرعه، الاحد، اثر حادث مروري في محافظة صلاح الدين.

وقال مدير مرور المحافظة العميد تحسين الحمداني، لـ NRT عربية، (11 نيسان 2021)، ان "حادثا مروريا بين مركبتين وقع على الطريق الرابط بين مدينتي سامراء وتكريت، ادى الى مقتل مدرس مادة الرياضيات (احمد ابراهيم وهيب)".

وبحسب مراسلنا، فانه "نقل الجثى الطب العدلي وتم فتح تحقيق بملابسات الحادث".

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