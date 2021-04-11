اوقاف اقليم كوردستان تقرر فتح ابواب المساجد خلال رمضان

2021/04/11 | 18:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كوردستان يوم الاحد، عن فتح ابواب المساجد خلال شهر رمضان.

وقالت الوزارة في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان ابواب المساجد ستفتح خلال شهر رمضان، لافتة الى ان صلاة العشاء والتراويح يجب ان لا تستغرقان اكثر من 35 دقيقة.

واضافت: ان الصائمين عليهم الوضوء بمنازلهم والالتزام بالتعليمات الصحية بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد، مشيرة الى ان لجان خاصة ستقوم باغلاق اي مسجد يخالف التعليمات الوقائية

واكدت حظر الافطار في المساجد خلال شهر رمضان.

PUKmedia ترجمة

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