تونس: الأغلبية ومشروع التغيير الجذري أو بعبارة ماركس: كيف يمكن أن نقلب الأمور جميعا - بشير الحامدي

2021/04/11 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بشير_الحامدي ـ 1 ـ سنقولها وبكل وضوح اخراج حركة النهضة من الحكم وحسب ما عاينا ونعاين لا يقدر عليه لا قيس سعيد ولا اليسار ولا مجموعة الأحزاب التي تقول عن نفسها ثورية وحسمت في تحالفها مع النهضة وهي اليوم تسند قيس سعيد ولا مجموعة الأحزاب التي فرّخها نداء تونس وحده الحزب الدستوري الحر هو من بمقدوره ذلك وكل الأوضاع تقريبا تتكثّف في اتجاه إفراز هذا الواقع.الوضع بصفة عامة في بلادنا والأجندة السياسية لم تعد قا ......





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