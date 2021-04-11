الزراعة العراقية تكشف تفاصيل مبادرة صندوق الإقراض الميسَّر

2021/04/11 | 18:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الأحد،عن تفاصيل مبادرة صندوق الإقراض الميسَّر التي تمَّ اقراره في موازنة العام الحالي.وقال مستشار الوزارة مهدي القيسي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "مبادرة صندوق الإقراض الميسَّر الذي تمَّ …

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