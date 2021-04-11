الوقف السني يُحدد أول أيام شهر رمضان

2021/04/11 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن ديوان الوقف السني في العراق ، اليوم الأحد، تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم.

وقال الديوان في بيان مقتضب إنه "تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم وعليه يكون يوم غد الإثنين مكملاً لشهر شعبان والثلاثاء أول أيام شهر رمضان".

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