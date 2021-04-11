إقليم كردستان يعيد فتح أبواب المساجد طيلة أيام رمضان وبقيود مشددة

2021/04/11 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كردستان الأحد إعادة فتح أبواب المساجد طيلة أيام رمضان وبقيود مشددة.

وسبق أن قرر إقليم كوردستان إغلاق دور العبادة بما في ذلك المساجد بعدما شهد معدل تفشي الوباء تصاعداً كبيراً في الأيام الأخيرة.

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