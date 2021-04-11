وسائل إعلام سعودية: الثلاثاء أول أيام رمضان

2021/04/11 | 18:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد وسائل إعلام سعودية ، اليوم الأحد، غرة شهر رمضان المبارك نقلاً عن مصادر مطلعة بهيأة الأرصاد الجوية.

وقال موقع قناة العربية نقلاً عن مصادر بهيأة الأرصاد السعودية إنه تعذر رؤية هلال رمضان مساء اليوم في مرصد حوطة سدير المعتمد وعليه فأن يكون يوم غد الإثنين مكملاً لشهر شعبان في السعودية والثلاثاء أول أيام رمضان.

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