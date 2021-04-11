اللامي: وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير هو البدء برئة إقتصادية جديدة وواعدة لمستقبل العراق

2021/04/11 | 18:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي ، ان وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير هو البدء برئة إقتصادية جديدة وواعدة لمستقبل العراق.وقال اللامي في تغريدة له ان : وضع حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير من قبل الكاظمي وبدء العمل بهذا المشروع الإستراتيجي هو البدء برئة إقتصادية جديدة وواعدة لمستقبل العراق ...نتمنى من المسؤولين في وزارة النقل المتابعة المستمرة والعمل مع الشركة المنفذة لتذليل اية عقبات بغية إنجاز هذا المشروع الكبير" ./انتهى8

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