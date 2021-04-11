وزير الدفاع يبحث مع قائد بعثة الناتو في العراق التعاون المشترك

2021/04/11 | 18:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم الأحد ، قائد بعثة حلف الشمال الأطلسي الناتو في العراق الفريق بير أولسون والوفد المرافق له.واضاف بيان لوزارة الدفاع ان الجانبين بحثا سبل التعاون المشترك وتطوير القدرات التدريبية./انتهى9

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