الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبي

2021/04/11 | 18:53 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة_اين]وضع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته يوم الأحد، لمحافظة البصرة، حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبي.

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