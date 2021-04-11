الولايات المتحدة تهنئ الأردن بـ

2021/04/11 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت الولايات المتحدة، الأحد، الأردن بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة الهاشمية في البلاد، وقالت إنها "فخورة بأن تسمي الأردن حليفا" وأن "المواطنين الأميركيين ممتنون لاعتبار الأردنيين أصدقاء لهم".

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