الوقف السني يحدد أول أيام شهر رمضان

2021/04/11 | 18:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن ديوان الوقف السني، الاحد، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وأن يوم غد الاثنين هو مكمل لعدة شهر شعبان، ويكون يوم الثلاثاء هو أول أيام غرة شهر رمضان.

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وذكر بيان للوقف السني، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2021)، أنه "بعد اجتماع الهيئة العليا لمراقبة ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، ويحضور رئيس ديوان الوقف السني الدكتور سعد كمبش، وصفوة من الفقهاء الأجلاء ونخبة من أهل العلم في الفلك بجامع ام القرى ببغداد بعد صلاة المغرب من يوم الاحد 29/شعبان/1442 الموافق 11/4/2020".

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