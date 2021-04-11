اعتقال تاجر مخدرات بعملية نوعية في بغداد (صور)

2021/04/11 | 18:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، القاء القبض على احد تجار المخدرات، وبحوزته نحو (4) كغم من مادة الكريستال في بغداد.

وقالت الخلية في بيان اليوم، (11 نيسان 2021)، انه "وفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد بعملية نوعية واستنادا الى مذكرة قضائية، من القاء القبض على احد تجار المخدرات، وبحوزته نحو (4) كغم من مادة الكريستال".

وأضاف البيان، "وقد جرى تدوين اقواله اصوليا بعد اعترافه بتجارة الكرستال وتوزيعها على مناطق بغداد، وتمت إحالته مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه".

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