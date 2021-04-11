الوقف السني يعلن اول ايام شهر رمضان

2021/04/11 | 19:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ديوان الوقف السني ، ان يوم الثلاثاء المقبل اول ايام شهر رمضان مبارك.

وجاء في بيان ديوان الوقف السني، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك فان يوم غد الاثنين هو مكمل لعدة شهر شعبان، ويكون يوم الثلاثاء هو أول أيام غرة شهر رمضان الكريم.

وكانت وسائل إعلام سعودية ، قد نقلت اليوم الأحد، عن مصادر بهيئة الارصاد الجوية، إنه تعذر رؤية هلال رمضان مساء اليوم في مرصد حوطة سدير المعتمد وعليه فأن يكون يوم غد الإثنين مكملاً لشهر شعبان في السعودية والثلاثاء أول أيام رمضان.

من جانبها أعلنت المراجع الشيعية انها تتحرى هلال شهر رمضان.

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