الرئيس المشترك يكشف عن ذمته المالية

2021/04/11 | 19:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقّع لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، على استمارة كشف الذمة المالية والمعدة من قبل هيئة النزاهة والرقابة المالية في الاتحاد الوطني.

وطالب الرئيس المشترك جميع الأخوة في المكتب السياسي والمجلس القيادي والمجالس المنتخبة وممثلي الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان والمؤسسات الحكومية كافة، ملئ هذه الإستمارة وتأكيد إلتزامهم بالشفافية وتطبيق منهاج النزاهة الحزبية الذي يتم اعداده بشكل سنوي من قبل هيئة النزاهة والرقابة المالية في الإتحاد الوطني الكوردستاني.

PUKmedia

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