2021/04/11 | 19:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وقّع لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، على استمارة كشف الذمة المالية والمعدة من قبل هيئة النزاهة والرقابة المالية في الاتحاد الوطني.
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وطالب الرئيس المشترك جميع الأخوة في المكتب السياسي والمجلس القيادي والمجالس المنتخبة وممثلي الاتحاد الوطني في مجلس النواب العراقي وبرلمان كوردستان والمؤسسات الحكومية كافة، ملئ هذه الإستمارة وتأكيد إلتزامهم بالشفافية وتطبيق منهاج النزاهة الحزبية الذي يتم اعداده بشكل سنوي من قبل هيئة النزاهة والرقابة المالية في الإتحاد الوطني الكوردستاني.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس المشترك يكشف عن ذمته المالية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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