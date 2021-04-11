وزير الصحة يعلن استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني والبالغة 200 ألف جرعة

2021/04/11 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة الدكتور حسن التميمي يعلن استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني (٢٠٠٠٠٠) جرعة مساء اليوم الاحد كتبرع من الجانب الصيني الى الشعب العراقي وسيتم توزيعها على منافذ الصرف في بغداد والمحافظات

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