الموارد المائية في البصرة تتحدث عن أهمية مشروع الماء الأنبوبي

2021/04/11 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ البصرة

قال مدير الموارد المائية في البصرة، جمعة شياع المالكي، اليوم الاحد، إن مشروع ماء البصرة الأنبوبي الذي وضعه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم حجره الأساس، سيغذي أغلب مناطق المحافظة وينهي معاناتها مع المياه المالحة للشرب.

وقال جمعة المالكي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المشروع سيكون بطول (242 كم) وبكلفة (3) مليار دولار"، مبينا أن "المشروع سيادي وسيكون بواسطة أنابيب تعطي (15 متر مكعب) بالثانية من الماء العذب وسيصل إلى أهالي المحافظة، وينهي معاناتهم المريرة مع الماء المالح".

وأضاف المالكي، أن "خط الماء يأتي لهذا المشروع من ماء الغراف في مدينة الناصرية على بعد 240 كيلو، وسيقوم بتصريف (20 لتر مكعب ) بالساعة"، موضحا ان "مدة تنفيذ المشروع ستكون ثلاث سنوات".

ووضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد (11 نيسان 2021)، خلال زيارته لمحافظة البصرة، حجر الأساس لمشروع ماء البصرة الأنبوبي .

وقال الكاظمي خلال الافتتاح، بحسب بيان مكتبه الإعلامي، تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذا المشروع يأتي من ضمن استحقاقات محافظة البصرة وأهلها الكرام بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة لهم، وبين ان العمل الجاد لن يتوقف أمام كل التحديات الاقتصادية والظروف الاستثنائية مهما تعاظمت واستمرت".

كما زار الكاظمي خلال جولته، "محطة الزبير لمعالجة مياه الصرف الصحي والتقى كوادرها العاملة، وشد على أيدي العاملين في المحطة"، مذكرًا أن "العمل الخدمي والاضطلاع به شرف لمن يتقلد المسؤولية ويتصدى للواجبات".

واضاف "شعبنا العراقي ينتظر منّا الكثير لنقدمه ونعوّض سنوات الفوضى والحرمان وسوء الإدارة."

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد (11 نيسان 2021)، ارتفاع احتياطي البنك المركزي إلى أكثر من 60 مليار دولار بعد الشروع بالإجراءات الحكومية الحالية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن الكاظمي أعلن خلال وضع حجر الأساس لمشروع fcc لشركة مصافي الجنوب لتعزيز قدرة إنتاج البنزين المحسن "ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار بعد ما كان 51.9 مليار قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية لهذه الحكومة".

وأوضح الكاظمي، أن "الزيادة جاءت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد ما راهن الكثيرون على فشلها وعدم استمرارها"، مضيفاً: "نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيء الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف".

وتابع قائلاً: "إجراءاتنا في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها، لكننا سنستمر دون تراجع"، مشيراً إلى "إنجاز العديد من المشاريع في المحافظات الجنوبية المحرومة بسبب الحروب وسوء الإدارة".

وأكمل الكاظمي حديثه: "نعمل بكل الجهود منذ ان استلمنا هذه الحكومة على إنصاف هذه المدن وجميع مناطق العراق"، مضيفاً: "تجاوزنا العديد من التحديات ونعمل من أجل وضع البلد على الطريق الصحيح، و ما نطلبه من أبناء شعبنا الصبر والتحلي بروح الامل".

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