الدولة المغربية و الإذعان لإرادة الرأسمال الأجنبي - التيتي الحبيب

2021/04/11 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب يعتبر الإذعان لإرادة المؤسسات المالية الدولية ولإرادة الرأسمال الأجنبي احد خصائص النظام القائم ببلادنا وذلك منذ صفقة اكس ليبان.



انها مهمته الاساسية والتي تضمن بقاءه واستمرار الدعم والإسناد من طرف هذه الاطراف.



كل أنظمة التبعية على الصعيد العالمي خاضعة لتلك الإرادة.



لكن الجديد هو في ظل الازمة الاقتصادية المتفاقمة أصبح استجلاب الاستثمار الأجنبي يقتضي المزيد من الإذعان والمنافسة الشديدة على من سير ......





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