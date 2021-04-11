لقاح الفصل العنصري الذي أوجدته الإمبريالية - دانيال سوغاستي

2021/04/11 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دانيال_سوغاستي من بين عدّة أمور، حدد لينين السمة المميزة للإمبريالية: “لقد حولت الرأسمالية نفسها إلى نظام عالمي للقمع الاستعماري والخنق المالي المدمر لأغلبية سكان العالم بقيادة حفنة من البلدان المتطورة”(1).في خضم أسوأ جائحة في القرن، يمكن تجميع وصف لينين للإمبريالية في مجموعة واحدة من الإحصاءات: 60٪-;- من اللقاحات التي تم إنتاجها في عام 2021 تم تخزينها من قبل دول تمثل 16٪-;- فقط من سكان العالم.



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