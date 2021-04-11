2021/04/11 | 19:56 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، وجود خطة لتنشيط القطاع الخاص، للنهوض بالصناعة الوطنية لتحقيق زيادة الدخل القومي.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يكشف خطته لتنشيط القطاع الخاص
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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