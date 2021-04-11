2021/04/11 | 19:56 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الأحد، وجود خطة لتنشيط القطاع الخاص، للنهوض بالصناعة الوطنية لتحقيق زيادة الدخل القومي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يكشف خطته لتنشيط القطاع الخاص ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يكشف خطته لتنشيط القطاع الخاص ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).