2021/04/11 | 19:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت حكومة اقليم كردستان، الاحد، الاستمرار في غلق المدارس تجنباً لتفشي فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، إن “اغلاق المدارس سيستمر”، مبيناً أن “دوام الدوائر الحكومية سيعود يوم الخميس الى طبيعته”.وأضاف، أن “الاجراءات في السيطرات مع المحافظات العراقية تبقى كما هي، وستستمر”، لافتا إلى أن “منع الاجتماعات والتجمعات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة الاقليم: استمرار اغلاق المدارس وعودة دوام الدوائر الحكومية لطبيعته) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة الاقليم: استمرار اغلاق المدارس وعودة دوام الدوائر الحكومية لطبيعته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).