إيران تقول إن ماحدث في منشأة نطنز النووية

2021/04/11 | 19:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد بيان رسمي إيراني أن مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز، بوسط البلاد تعرض لعمل "إرهابي"، وذلك بعدما أعلنت السلطات في وقت سابق الأحد أن المنشأة شهدت "انقطاعا في التيار الكهربائي" لم يعرف سببه.

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