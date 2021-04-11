2021/04/11 | 19:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كردستان، اليوم الأحد، قرارات جديدة لمواجهة الوباء خلال شهر رمضان المبارك.وقال الناطق بإسم حكومة الاقليم، جوتيار عادل، في مؤتمر صحفي تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات جديدة في إقليم كردستان خلال رمضان المركز الخبري الوطني.

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