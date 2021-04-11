كردستان.. إغلاق المدارس واستمرار الدراسة الإلكترونية

2021/04/11 | 19:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت حكومة اقليم كردستان، الاحد، الاستمرار في غلق المدارس تجنباً لتفشي فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل، إن “اغلاق المدارس سيستمر”، مبيناً أن “دوام الدوائر الحكومية سيعود يوم الخميس الى طبيعته”.وأضاف، أن “الاجراءات في السيطرات مع المحافظات العراقية تبقى كما هي، وستستمر”، لافتا إلى أن “منع الاجتماعات والتجمعات”.

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إغلاق المدارس واستمرار الدراسة الإلكترونية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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