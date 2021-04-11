العراق يتسلم الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني

2021/04/11 | 19:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسلمت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني.

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وذكر الوزير حسن التميمي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2021)، انه "تم استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني (٢٠٠٠٠٠) جرعة مساء اليوم الاحد كتبرع من الجانب الصيني الى الشعب العراقي وسيتم توزيعها على منافذ الصرف في بغداد والمحافظات".

و دعا وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الأحد، المواطنين، إلى التوجه إلى المراكز الخاصة بالتلقيح، والتطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما حدد 3 أعراض فقط، تظهر بعد تلقي اللقاح.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2021)، إنه "أعلن وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي عن وصول الوجبات الجديدة من اللقاحات، وأن العراق استلم اليوم ٤٩ ألف جرعة من لقاح فايزر، وتعد هذه هي الوجبة الأولى من هذا اللقاح، وكما ستصل وجبات اخرى بشكل دوري اسبوعي ، وتم البدء فور استلامه بتوزيعه على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان".

وأضاف، "كما وأعلن التميمي عن وصول ٢٠٠ ألف جرعة جديدة اليوم من لقاح سينوفارم الصيني ، وسنبدأ بتوزيعه فوراً".

وبين، "وبهذا تكون ثلاث لقاحات لحد الآن موجودة ومعتمدة في منافذ التلقيح لدى وزارة الصحة وهو السينوفارم واسترازينيكا وفايزر ، وتؤكد وزارة الصحة ان هذه اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة وبأشراف منظمة الصحة العالمية".

ودعا التميمي وفق البيان، جميع المواطنين إلى "الإسراع بالتسجيل عن طريق التطبيق الإلكتروني أو المراجعة المباشرة لأقرب منفذ تلقيحي لأخذ الجرعات من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم".

وأكد التميمي بحسب البيان، أن "وزارة الصحة لم تسجل أي اعراض جانبية خطيرة او متوسطة، وان جميع الاشاعات والمعلومات الخاطئة التي اثيرت حول اللقاحات غير دقيقة ولاتستند الى اي اساس علمي رصين، وتم تسجيل الاعراض البسيطة كأي لقاح يتم التطعيم به وهو الم واحمرار في منطقة الزرق ، وارتفاع بسيط في درجات الحرارة".

ونوه التميمي إلى أن "هذه اللقاحات تعد مصدرا من مصادر القضاء على جائحة كورونا مع ضرورة الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمام".

و أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، وصول أولى وجبات لقاح فايزر إلى العراق.

وقال متحدث وزارة الصحة سيف البدر في تصريح لـ"ناس"، (11 نيسان 2021)، إنه "وصلت صباح اليوم أولى دفعات لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إلى مطار بغداد الدولي".

من جانبه أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، "وصول 50 ألف جرعة كوجبة أولى من لقاح فايزر إلى العراق".

وبين، أن "لقاح فايزر سيكون متوفراً من يوم غد في عموم البلد"، موضحاً أنه "اليوم ستصل 200 ألف جرعة مقدمة من الحكومة الصينية من لقاح سينوفارم".

وأشار إلى أنه "سيخصص 50 منفذاً في بغداد والمحافظات لتقديم اللقاح للمواطنين".

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