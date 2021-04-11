تصريح 'صادم' من النزاهة النيابية بشأن الموازنة!

2021/04/11 | 20:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال عضو لجنة النزاهة النيابية، أحمد المشهداني، الاحد، ان بنود الموازنة لن تنفذ بحذافيرها، نظرا لتجربة السنوات الماضية.

وذكر المشهداني في تصريح لـNRT اليوم، (11 نيسان 2021)، ان "الموازنة تحتاج إلى رقابة نيابية، وعلى البرلمان ان يبذل جهدا لتنفيذ الفقرات التي اقرت".

وأضاف النائب، ان "اقرار الموازنة لم يكن سهلا، وكانت سياسية بامتياز، واقرت رغم علاتها".

وتابع المشهداني، "نحن نؤكد على اقرار الموازنة لان المحاضرين والعقود وشرائح اخرى تنتظرها، الا انه في الحقيقة وعلى أرض الواقع لن تنفذ بكل حذافيرها نظرا لتجربات السنوات السابقة".

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