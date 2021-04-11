الصحة تعلن استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني

2021/04/11 | 20:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاحد، استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني. وذكر الوزير حسن التميمي في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني (٢٠٠٠٠٠) جرعة مساء اليوم الاحد كتبرع من الجانب الصيني الى الشعب العراقي وسيتم توزيعها على منافذ الصرف في بغداد والمحافظات”.

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