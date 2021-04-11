الأزمة النيابية تكشف عن خطة رمضان

2021/04/11 | 20:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو خلية الأزمة النيابية سلمان الغريباوي، اليوم الأحد، عن أوقات وآليات الحظر الجزئي والشامل خلال أيام شهر رمضان المبارك.

وقال الغريباوي في حديث صحفي، ان “شهر رمضان المبارك لن يتضمن أي حظر مشدد أو شامل طيلة أيامه، بل سيقتصر الحظر الشامل على ثلاث أيام في الأسبوع هي الخميس والجمعة والسبت”، مبينا أن “باقي أيام الأسبوع سيكون الحظر فيها جزئيا ابتداءً من الساعة السابعة مساءً حتى الخامسة فجراً”.

وأضاف الغريباوي، أن “خطة شهر رمضان المبارك بالجانب الصحي، ستتضمن أيضاً التأكيد على إجراءات اخذ اللقاحات إضافة إلى تشديد المراقبة على المطاعم والمناطق العامة ومنع التجمعات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وباقي أساليب الوقاية التي تم التأكيد عليها طيلة الفترة السابقة”.

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