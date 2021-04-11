خُزَعْبَلات عصية عن الفهم

2021/04/11 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس البخاتي

طلبت رنا من أبيها المساعدة في رسم

خريطة العراق، كجزءٍ من الواجب البيتي

التي كُلِفَت به من قبل معلمة المادة.

لكنها فُوجِئتْ بردة فعل غريبة منه،

تجاه المعلمة ومديرية التربية ووزارتها

بل ح

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