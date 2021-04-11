الظواهر بين الدلائل العرفية والرقابة المجتمعية

2021/04/11 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

بسم الله الرحمن الرحيم (وَأَنَّ هذا

صِراطِى مُستَقيماً فَاتَّبعُوهُ

وَلاَ تَتَّبِعُوا السّبلَ فَتَفَرّقَ

بِكُمْ عَن سَبيلِهِ ذلِكُمْ وَصّاكُمْ

بِهِ لَعَلّكُمْ تَتَّقُونَ) ـ الأن

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