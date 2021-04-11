كورونا بالعراق يتزايد وانخفاض بالاصابات بكربلاء خلال 24 ساعة

2021/04/11 | 20:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الاحد، الموقف الوبائي لفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان حصلت وكالة نون

عليه إن "الكوادر الصحية سجلت 6791 إصابة

جديدة بالفايروس، فيما تماثل

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