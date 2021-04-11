دولة القانون يكشف عن مخططات “خبيثة” تنفذها واشنطن بالعراق

2021/04/11 | 20:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الأحد، عن مخططات خبيثة تنفذها الولايات المتحدة الأميركية في العراق، فيما أكد أن الحكومة الحالية لا تمتلك الرؤية الكاملة لإخراج القوات الأميركية من العراق.وقال […]

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