شهر رمضان.. خلية الأزمة النيابية تعلن عن 3 مقترحات بشأن الحظرين الشامل والجزئي

2021/04/11 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة أكد مقرر خلية الازمة النيابية، جواد الموسوي، اليوم الاحد، أن الخلية تدرس خيارات عدة بشأن حظر التجوال من بينها إقتراح فرض الحظر الشامل في الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان.وقال الموسوي في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "خلية الازمة النيابية تدرس أكثر من خيار بشأن حظر التجوال خلال شهر رمضان، بسبب الزيادة الأخيرة في اعداد الإصابات بفيروس كورونا".وأضاف أن "أولى الخيارات الذهاب إلى الحظر الشامل في الأيام الأولى من أيام شهر رمضان، أما الرأي الثاني وهو الأقرب للتطبيق فيقضي بزيادة أيام حظر التجوال الشاملة لثلاثة أيام هي الخميس والجمعة والسبت، فيما ينص المقترح الثالث على زيادة ساعات الحظر الجزئي على أن تبدأ بعد الإفطار الساعة 7 مساء وحتى الخامسة صباحا".وتابع الموسوي أنه "لا يوجد أي التزام بالإجراءات الصحية لا من قبل المواطن ولا حتى من قبل الأجهزة الأمنية في تطبيق الحظر"، مبينا أن "أكثر من 90 ‎%‎ من المواطنين لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية في الشارع والمؤسسات الحكومية".

وفي وقت سابق،استبعد عضو خلية الازمة النيابية النائب سلمان حسن، اليوم الاحد (11 نيسان 2021)، فرض حظر شامل للتجوال خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان وفق ما صرح به نواب.وقال حسن في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرتفعة وتثير القلق، لكن فكرة الذهاب إلى فرض حظر شامل للتجوال خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان مستبعدة ولم تطرح حتى الآن بين الجهات ذات العلاقة".وأوضح "تطبيق هذا المقترح صعب جدا، لأسباب متعددة، منها الظروف الأقتصادية المتدنية لشرائح واسعة من الشعب العراقي".وأضاف حسن، أن "تصاعد وتيرة الإصابات اليومية إلى معدلات عالية سيدفع اللجنة العليا إلى قرارات جديدة، لكنها ستكون في إطار زيادة ساعات الحظر الجزئي في شهر رمضان من الخامسة مساءً إلى السابعة صباحاً".ولفت إلى أن "هذه القرارات ستبقى حصرية بيد اللجنة العليا، وفق الموقف الوبائي لكن فرض 10 أيام دفعة واحدة للحظر الشامل، لا نتوقع حدوثه في الوقت الراهن".وأشار إلى أن "وصول الدفعة الأولى من لفاح فايزر، ستعطي مرونة أكبر في توفير ثلاثة أنواع من اللقاحات في آن واحد، ما يسمح بزيادة أكبر في وتيرة حملات التطعيم، التي نعتبرها الحل الأمثل والاكثر فعالية في خفض الإصابات والوفيات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهر رمضان.. خلية الأزمة النيابية تعلن عن 3 مقترحات بشأن الحظرين الشامل والجزئي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهر رمضان.. خلية الأزمة النيابية تعلن عن 3 مقترحات بشأن الحظرين الشامل والجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).