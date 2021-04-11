تصريح من وزير الصحة بشأن لقاحات كورونا الثلاث المتوفرة في العراق

2021/04/11 | 20:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الاحد (11 نيسان 2021)، توفر ثلاثة انواع من اللقاحات في العراق.وفي بيان نشره مكتبه الإعلامي، وتلقته (بغداد اليوم)، قال الوزير "انه تم توفير ثلاثة أنواع من اللقاحات في العراق".ودعا التميمي المواطنين إلى "التوجه إلى المراكز الطبية لاستلام اللقاح لغرض السيطرة على خطورة الوباء".

كما أعلن التميمي، اليوم الاحد (11 نيسان 2021)، استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني.

وذكر في البيان انه "تم استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني، بعدد بلغ 200000جرعة مساء اليوم الاحد كتبرع من الجانب الصيني الى الشعب العراقي".

واشار البيان الى انه "سيتم توزيعها على منافذ الصرف في بغداد والمحافظات".

وجددت وزارة الصحة والبيئة، الأحد (11 نيسان 2021)، دعوتها للمواطنين إلى تلقي التطعيم بلقاح كورونا، فيما أعلنت البدء بتوزيع لقاحات فايزر، بعد وصوله إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح وزعه على وسائل الإعلام، تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوجبة الأولى من لقاح فايزر وصلت إلى العراق، تتضمن 49 ألف جرعة".

وأضاف، أن "الوزارة بدأت بعمليات التطعيم على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وإقليم كردستان"، مبيناً أن "200 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني ستصل قريباً إلى العراق".

وأوضح البدر، أن "العراق يمتلك ثلاثة لقاحات معتمدة هي أسترازينيكا وسينوفارم وفايزر، وجميعها آمنة وفعالة ومن منشئ عالمية ورصينة، تحت إشراف منظمة الصحة العالمية".

ودعا متحدث الصحة، "جميع المواطنين المشمولين باللقاح، إلى الإسراع بالتسجيل من خلال المنصة الإلكترونية أو التوجه مباشرة إلى أقرب منفذ للتلقيح".

وأكد، أن "جميع الإشاعات والمعلومات الخاطئة التي أُثيرت حول اللقاحات، غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس علمي رصين".

وأشار البدر، إلى أن "العراق لم يسجل أي أعراض جانبية أو مضاعفات خطيرة أو متوسطة لدى المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا".

ولفت إلى أن "الوزارة سجلت حالات بسيطة لدى بعض الذين تلقوا اللقاح، تتمثل باحمرار وألم في منطقة التلقيح، وقشعريرة بسيطة وارتفاع في درجات الحرارة تستمر لساعات أو يوم واحد وتختفي بعدها".

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