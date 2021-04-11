القبض على زوج قام بقتل زوجته خنقا في الكوت

2021/04/11 | 20:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ القت مفارز شرطة واسط القبض على متهم بقتل زوجته في مدينة الكوت.وقال مدير اعلام الشرطة العقيد صلاح خيون لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/انه:"وبعد ورود معلومات عن وجود حادث قتل (إمرأة) في منطقة الطشاش بمدينة الكوت ، تم تشكيل قوة مشتركة من مركز شرطة الخلود ومكافحة الاجرام ودوريات شرطة النجدة وانتقلت على الفور الى محل الحادث وقامت بتعقيب ومطاردة القاتل"والقبض عليه في وقت قياسي بعد ساعتين من ارتكابه الجريمة ودونت أقواله بالاعتراف بجريمة قتل زوجته خنقا بواسطة حبل ،وصدقت اقواله قضائيا ليحال بعدها الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل"./إنتهى

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