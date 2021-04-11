"الأسلحة الكيميائية".. تحليل: فرصة واشنطن لردع روسيا ونظام الأسد

2021/04/11 | 20:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمتلك واشنطن فرصة هامة من أجل تشكيل "تحالف" لردع استخدام الأسلحة الكيمائية في الحرب بسوريا، من خلال "عقوبات" تستهدف موسكو ودمشق، بحسب تحليل نشرته مجلة فورين بوليسي، أخيرا.

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