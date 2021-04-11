الإعلان عن إجراءات جديدة بشأن شهر رمضان في كردستان

2021/04/11 | 20:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت اللجنة العليا في إقليم كردستان، اليوم الأحد، قرارات جديدة خلال شهر رمضان.

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وقال المتحدث الناطق باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (11 نيسان 2021)، إنه "يتم تغريم أي شخص غير ملتزم بارتداء الكمامة"، لافتاً إلى أن "اللجنة العليا قررت منع أي تجمع أو اجتماعات، فضلا عن فتح المساجد أثناء شهر رمضان".

وأضاف، أن "القرارات تضمنت أيضا استمرار إغلاق المدارس وبقاء الدراسة بشكل إلكتروني"، مشيراً إلى أن "يوم الخميس من كل أسبوع يعود الدوام بكل المؤسسات الحكومة".

وتابع أنه "لم يقرر بعد برفع حظر التجوال من عدمه ولكن سيتم اتخاذ اجراءات مناسبة لشهر رمضان"، موضحا أنه "سيتم تنفيذ جميع قرارات اللجنة اعتبارا من الغد".

وحددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان، بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر رمضان، فيما اشارت الى إعادة فتح دور العبادة اعتباراً من الغد.

وقال وزير الأوقاف بشتيوان صادق، في مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (11 نيسان 2021)، إن "يوم غد الاثنين، يعتبر مكملاً لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء المقبل أول أيام رمضان، وسيعاد فتح المساجد والجوامع أمام المصلين غداً الاثنين".

ودعا الوزير "جميع المصلين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا"، معبرا عن "شكره للجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لكونها اخذت بنظر الاعتبار اهمية شهر رمضان وقررت اعادة فتح المساجد والجوامع".

وأعلن ديوان الوقف السني، الاحد، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وأن يوم غد الاثنين هو مكمل لعدة شهر شعبان، ويكون يوم الثلاثاء هو أول أيام غرة شهر رمضان.

وذكر بيان للوقف السني، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 نيسان 2021)، أنه "بعد اجتماع الهيئة العليا لمراقبة ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، ويحضور رئيس ديوان الوقف السني الدكتور سعد كمبش، وصفوة من الفقهاء الأجلاء ونخبة من أهل العلم في الفلك بجامع ام القرى ببغداد بعد صلاة المغرب من يوم الاحد 29/شعبان/1442 الموافق 11/4/2020".

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