إقليم كوردستان يصدر قرارات جديدة خاصة بشهر رمضان

2021/04/11 | 20:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت حكومة إقليم كوردستان، الأحد، مجموعة من القرارات الخاصة بشهر رمضان، مشيرة إلى ان تنفيذها يبدأ من يوم غد الاثنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي حضره مراسل NRT اليوم، (11 نيسان 2021)، إنه "يتم تغريم أي شخص غير ملتزم بارتداء الكمامة"، لافتا إلى أن "اللجنة العليا قررت منع أي تجمع أو اجتماعات، فضلا عن فتح المساجد أثناء شهر رمضان".

وأضاف عادل، أن "القرارات تضمنت أيضا استمرار إغلاق المدارس وبقاء الدراسة بشكل إلكتروني"، مشيرا الى أن "يوم الخميس من كل أسبوع يعود الدوام بكل المؤسسات الحكومية".

وتابع أنه "لم يقرر بعد برفع حظر التجوال من عدمه ولكن سيتم اتخاذ اجراءات مناسبة لشهر رمضان"، موضحا أنه "سيتم تنفيذ جميع قرارات اللجنة اعتبارا من الغد".

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