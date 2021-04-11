الكاظمي ومشاريع البصرة الحيوية

2021/04/11 | 20:38 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اختتام الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمركية، وبما يتميز به من تحركات فعالة على المستوى الداخلي وجه -هذه المرة- مصطفى الكاظمي بوصلته الداخليه باتجاه محافظة البصرة جنوبي العراق.فقد دشّن رئيس الكاظمي صباح اليوم الأحد مشروع … Readmore

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