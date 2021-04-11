بعد العراق.. دولة عربية تعلن غرة شهر رمضان

2021/04/11 | 21:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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أعلنت دار الإفتاء المصرية، الاحد، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وقال مفتي الجمهورية المصرية، شوقي علام، أن "دار الإفتاء أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان في مصر 2021، بعد أن تحقق لديها شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام بالعين المجردة".

وأضاف علام، أن "دار الإفتاء تعلن أن يوم الإثنين 12 أبريل، هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442 هجريا، وأن يوم الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان بحسب التقويم الهجري".

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