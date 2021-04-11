السعودية: لم تثبت رؤية هلال شهر رمضان الليلة

2021/04/11 | 21:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة قالت المحكمة العليا في السعودية، الأحد، إنه لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان. وقالت المحكمة العليا في السعودية: ”لم يرد إلينا ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وستعقد جلسة مساء يوم غد الإثنين ويصدر قرار بهذا الشأن“. وأعلنت الكويت وقطر عن تحري الهلال مرة أخرى مساء غد الإثنين، لتحديد هل …

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