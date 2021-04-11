وصول وجبة جديدة من لقاح سينوفارم الى العراق

2021/04/11 | 21:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية حسن التميمي، اليوم الاحد، عن استلام 200 الف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وقال التميمي، في بيان: تم استلام الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني بواقع 200 ألف جرعة مساء اليوم تبرعاً من الجانب الصيني الى الشعب العراقي".

وكان وزير الصحة عن اعلن صباح، الاحد، وصول الوجبات الجديدة من اللقاحات وتم البدء فور استلامها بتوزيعها على دوائر الصحة في بغداد والمحافظات واقليم كوردستان.

واضاف: بهذا تكون 3 لقاحات لحد الان موجودة ومعتمدة في منافذ التلقيح لدى وزارة الصحة وهو السينوفارم واسترازينيكا وفايزر، وتؤكد وزارة الصحة ان هذه اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة وبأشراف منظمة الصحة العالمية.

ودعا التميمي جميع المواطنين الى الاسراع بالتسجيل عن طريق التطبيق الالكتروني او المراجعة المباشرة لأقرب منفذ تلقيحي لأخذ الجرعات من اجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

PUKmedia وكالات

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