2021/04/11 | 21:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المدير العام لدائرة صحة كربلاء،صباح الموسوي، اليوم الأحد، عن وصول الوجبة الأولى من لقاح فايزر الى المحافظة.

وقال الموسوي في بيان صحفي، ان ” الوجبة الأولى من لقاح فايزر وصلت الى المنافذ التلقيحية الخاصة بمدينة الإمام الحُسين (ع) الطبية، ومستشفى الهندية العام، وبواقع (1170) جرعة لكل منفذ، وستكون هناك وجبات بشكل دوري أسبوعياً “، مُبيناً، إن “المنفذين التلقيحيين، قد أكملت إستعداداتها لإستقبال اللقاح ومن ثم الشروع بتطعيم المُواطنين والمُنتسبين به، حيث تم تزويدها بسلسلة تبريد خاصة لحفظ اللقاح ( مجمدات فائقة التبريد تتراوح حرارتها بين – 60 الى – 80 درجة سليزية ) ، وتم تدريب الملاكات الطبية و الصحية الكفوءة على طرق إعطاء اللقاح “.

واضاف الموسوي، إنه “بوصول اللقاح الجديد، يكون لدينا ثلاث لقاحات لغاية الآن مُوجودة ومُعتمدة في منافذ التلقيح في المحافظة، وهي السينوفارم وأسترازينيكا وفايزر”، مؤكدا، ان “هذه اللقاحات آمنة وفعالة ومن مناشئ عالمية رصينة ومُعتمدة “.

ودعا الموسوي، المواطنين ممن يبلغون من العمر 18 عاماً فما فوق “للتسجيل وتدوين معلوماتهم في منصة الحجز الألكتروني ( تطبيق الحجز المُسبق للقاح كُورونا ) لأخذ اللقاح المُضاد للفيروس، بما يُسهم في دعم الجُهود المبذولة في التصَدي للجائحة والحفاظ على صحة وسلامة الجميع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تعلن وصول الوجبة الأولى من لقاح فايزر الى منافذها التلقيحية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تعلن وصول الوجبة الأولى من لقاح فايزر الى منافذها التلقيحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).