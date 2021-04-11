كيف يستغفل الغرب المغتربين ؟

2021/04/11 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

عندما يجهل الانسان حقيقته يكون من

السهل استغفاله ، واسوء شيء عند الانسان

عندما تكون اوراقه مبعثرة ولا يعلم ماهي

اولوياته ، واما الذي قراره مصلحته فقط

فهذا يكون عبء على ديانته ، ه

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