2021/04/11 | 21:17 - المصدر: وكالة نون
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التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم
تلقت تأكيدات من طاجيكستان وأندونيسيا،
لخوض مباراتين وديتين مع أسود الرافدين
شهر أيار/مايو المقبل، ضمن البرنامج
التحضيري للتصفيا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة تستضيف مواجهة ودية للعراق قبل تصفيات المونديال) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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