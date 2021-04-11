البصرة تستضيف مواجهة ودية للعراق قبل تصفيات المونديال

2021/04/11 | 21:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر خاص لموقع winwin أن الهيئة

التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم

تلقت تأكيدات من طاجيكستان وأندونيسيا،

لخوض مباراتين وديتين مع أسود الرافدين

شهر أيار/مايو المقبل، ضمن البرنامج

التحضيري للتصفيا

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