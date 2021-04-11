الوائلي: إجراءات جديدة للسيطرة على المنافذ بشكل كامل

2021/04/11 | 21:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع كشف رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأحد، عن إجراءات جديدة للسيطرة على الملف بالكامل.وقال الوائلي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الهيأة شرعت منذ تسلمنا المهام على تطبيق نظام الكتروني في كافة المنافذ الحدودية"، مبينا أن "المنصة الالكترونية الموجودة في المنافذ تعمل على تطبيق البيانات والأوراق لمنع الهدر بالمال العام والسيطرة على الوثائق والابتعاد عن التزوير".وأضاف، أن "الإجراءات التي اتخذتها الهيأة وبرعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، هي فرض هيبة الدولة من خلال توفير حماية للمنافذ الحدودية وتغيير بعض الكوادر التي كانت عليها بعض المؤشرات السلبية واستبدالها بعناصر جيدة وكفوءة"، لافتا الى أن "البيانات والأرقام التي تصدرها الهيأة خير دليل على نجاح المنافذ الحدودية".وأشار الى أنه "خلال عام 2020 حققت الهيأة ايرادا يصل قرابة تريليون و194مليون دينار عراقي وهو اكثر بـ72 مليارا عن إيرادات 2019 على الرغم من الظروف القاهرة وجائحة كورونا"، موضحا أن "هناك إجراءات أخرى في قادم الأيام سوف نتخذها على ارض الواقع للسيطرة على هذا الملف بالكامل من خلال التنسيق مع الدوائر العامة من حيث تغيير الكوادر ومتابعة كافة الإجراءات ومنع التهريب والتلاعب بالمال العام واستحصال المبالغ التي تعود الى خزينة الدولة بفائدة كبيرة".وتابع أن "إيرادات 2021 من خلال البيانات الموجودة جيدة وهي اكثر من الأشهر نفسها في 2020 وسنعلن عن إحصائية فصلية خلال الأيام المقبلة".

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