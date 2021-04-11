2021/04/11 | 21:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني كشف محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم الأحد، عن إتاوات تفرضها جهات لم يسمها في منافذ محافظة، تصل إلى 400 دولار.وقال الشعلان في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “الشاحنات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ الديوانية: إتاوات تؤخذ من الشاحنات تصل إلى 400 دولار في هذه المحافظة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الديوانية: إتاوات تؤخذ من الشاحنات تصل إلى 400 دولار في هذه المحافظة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الديوانية: إتاوات تؤخذ من الشاحنات تصل إلى 400 دولار في هذه المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).