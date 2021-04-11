وزير الصحة: وصول لقاحات كورونا تمثل انعطافة كبيرة في الحرب ضد الجائحة

2021/04/11 | 21:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الأحد، أن وصول الدفعات الجديدة من لقاحات كورونا، تمثل انعطافة كبيرة في الحرب ضد جائحة كورونا. وقال التميمي خلال مقابلة مع القناة الرسمية، وتابعها “النور نيوز”، إن “وصول تلك اللقاحات تعد انعطافة في مواجهة وزارة الصحة لجائحة كورونا”. وأضاف أن “الوزارة لديها 700 مركز لتوزيع تلك …

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