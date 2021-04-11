وزير الصحة يعلن عن صيغة الحظرين الشامل والجزئي الموصى بهما في رمضان

2021/04/11 | 21:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة حسن التميمي – مقابلة متلفزة

وزارة الصحة تتفاوض منذ أشهر مع الشركات العالمية لتأمين اللقاحات

اليوم وصلتنا الوجبة الثانية من لقاح سينوفارم كهدية من الشعب الصيني والبالغة 200 ألف جرعة

اليوم وصلت أول وجبة من لقاح فايزر وتم توزيعها لجميع المحافظات وستكون متاحة للمواطنين اعتباراً من يوم غد

للأسف هناك إقبال قليل على اللقاح رغم إنه خيار مهم في مواجهة جائحة كورونا، تتوفر 3 لقاحات عبر مراكز على طول خارطة العراق

لقاح فايزر سيكون متوفراً في مستشفى الكاظمية والكندي واليرموك ومدينة الطب ومستشفى الإمام علي ومستشفى النعمان ووفرنا المحاليل والحقن وسلاسل التبريد الخاصة

بالنسبة لشهر رمضان، هناك اجتماع قريب جداً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وسيبحث الإجراءات الخاصة لشهر رمضان وربما يعقد يوم غد

ستكون هناك توصيات من وزارة الصحة في شهر رمضان، هناك تهاون كبير من قبل المواطنين في تطبيق الإجراءات الصحية

هناك توجه لإجراء عمليات تلقيح إجباري تستهدف عمال المطاعم والمولات والصيدليات والمختبرات الصحية والمستشفيات

سيكون هناك توجه نحو مؤسسات الدولة لتكون مغلقة بالحصول على اللقاح ووضعنا جدول زمني لتحقيق ذلك مع الوزراء

بالنسبة للمسافرين والحجاج ومن يرغبون بالعمرة سيلزمون بأخذ اللقاح

نأمل تقليل التجمعات بالنسبة لمجالس العزاء والولائم وتوقف التجمعات السياسية

وفق توصيات وزارة الصحة أرتأينا فرض حظر تجوال شامل مسائي في رمضان بعد الإفطار مباشرة من الساعة 7 مساءً وحتى الـ 5 فجراً

اوصينا بإبقاء الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت فقط ولم نوصي بحظر شامل لعدة أيام متتالية وقد نتجه لطلب إضافة الخميس أيضاً كحظر شامل في رمضان

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